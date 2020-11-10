Özaltın “Taraftarlarımızın ve Camiamızın Gücüyle Hak Ettiğimiz Yerlere Hep Birlikte Ulaşacağız”

Misli.com 3. Lig 1. Grupta yer alan Nevşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu sahasında Arnavut köy Belediyesi Gençlik ve sporu 1-0 mağlup ederek puanını 7 ye yükseltti. Son iki maçında 4 puan toplayan Nevşehir Belediyespor başkan Esat Özaltın açıklamalarda bulunarak Kırmızı-beyazlı ekibin yükselişinin devam edeceğini söyledi

Sezon sonunda hak ettikleri yere hep birlikte ulaşacaklarının belirten Başkan Özaltın “Sezona iyi bir başlangıç yapamadık, puan cetvelinde istediğimiz yerde değiliz. Arnavut köy Belediyesi Gençlik ve sporu maçından 3 puanı kazanıp çıkışımızı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında süper lig ekibi Fatih Karagümrük müsabakasında tüm Türkiye’nindi taktir ettiği, oynadığımız güzel futbol ile sürdürdük, ilerleyen haftalarda kazanacağımız puanlarla bu çıkışımız devam edecek. Biz kaliteli ve güçlü bir takımız zamanla üst sıralarda sürekli yer alacağız. Taraftarlarımızın ve camiamızın gücüyle hak ettiğimiz yerlere hep birlikte ulaşacağız” dedi