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Özaltın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Nevşehir Belediyespor kulübü yönetim kurulu başkanı Esat Özaltın Mesajında şu ifadelere yer verdi.
Nevşehir 19.05.2021, 10:55 19.05.2021, 10:57
Bu sene dünyada büyük bir drama neden olan korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokaklarda kutlama yapamıyoruz. Elbette bu zorlu günler geride kalacak, hep birlikte kutlayacağımız günler de gelecek. Bu yıl 19 Mayıs ruhunu yaşatmak adına bayraklarımızı alıp, bayramımızı balkonlarda büyük bir coşkuyla kutlayalım. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bu eserin mimarları başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum.