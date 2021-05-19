Özaltın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bağımsızlığımızın ilk adımlarının atıldığı bu özel günümüzün 102. yıl dönümünde, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. 19 Mayıs, milletimizin vatan sevgisiyle topyekûn harekete geçerek, yokluklar içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı en özel günlerden biridir. Türk Milletinin Kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. Ve bu önemli gün Atatürk'ün gençlere armağanıdır. 19 Mayıs, yaşanan günler ne kadar karanlık, içinde bulunulan durum ne kadar zor olsa da, inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan yola devam etmek gerektiğinin mesajıdır.

Bu sene dünyada büyük bir drama neden olan korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokaklarda kutlama yapamıyoruz. Elbette bu zorlu günler geride kalacak, hep birlikte kutlayacağımız günler de gelecek. Bu yıl 19 Mayıs ruhunu yaşatmak adına bayraklarımızı alıp, bayramımızı balkonlarda büyük bir coşkuyla kutlayalım. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bu eserin mimarları başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum.