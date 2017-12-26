Öz, konut satış istatistiklerini açıkladı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 oranında azalarak 122 732 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 939 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 14 200 konut satışı ve %11,6 pay ile Ankara, 7 360 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 51 konut ile Şırnak oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 85 482 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 oranında artarak 85 482 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 930 konut satışı ve %15,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %64,8 oldu. Ankara 10 157 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 814 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu. Konut satışlarında 59 354 konut ilk defa satıldı. İkinci el konut satışlarında 63 378 konut el değiştirdi. Yabancılara 2017 yılı Kasım ayında 2 152 konut satışı gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.

2017 yılı Kasım ayında TR71 Bölge illerinde ise; Kırıkkale’de Kasım ayı konut satışı 568 adet olup ipotekli satış 162, diğer satış 406 adet olarak gerçekleşti. Aksaray’da Kasım ayı konut satışı 542 adet olup ipotekli satış 118, diğer satış 424 adet olarak gerçekleşti. Niğde’de Kasım ayı konut satışı 540 adet olup ipotekli satış 136, diğer satış 404 adet olarak gerçekleşti.

Nevşehir’de Kasım ayı konut satışı 236 adet olup ipotekli satış 70, diğer satış 166 adet olarak gerçekleşti.