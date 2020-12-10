Otopark Ücretlerinde Online Ödeme Kolaylığı

Şehrimizin çeşitli cadde ve sokaklarında hizmet veren ve bir süre önce Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Turizm ve Spor A.Ş tarafından işletilmeye başlanan açık otoparkları kullanan sürücüler için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Buna göre otoparklarda parklanma yapan sürücüler park ücretlerini Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş’nin www. https://www.nevtusas.com/ internet adresinden online işlemler bölümüne giriş yaparak kredi kartı ile ödeyebilecek.

Araç sürücüleri buradaki menüden ayrıca araç plakaları ile geçmiş dönem borçlarını da öğrenebilecek.