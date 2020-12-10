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Otopark Ücretlerinde Online Ödeme Kolaylığı
Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş tarafından işletmesi gerçekleştirilen açık otoparkları kullanan araç sürücüleri park ücretlerini bundan böyle online olarak ödeyebilecek.
Nevşehir 10.12.2020, 13:37
Şehrimizin çeşitli cadde ve sokaklarında hizmet veren ve bir süre önce Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Turizm ve Spor A.Ş tarafından işletilmeye başlanan açık otoparkları kullanan sürücüler için yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Araç sürücüleri buradaki menüden ayrıca araç plakaları ile geçmiş dönem borçlarını da öğrenebilecek.