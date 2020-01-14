Otopark Alanları İçin Yeni Düzenleme

Nevşehir’de daha önce belediye tarafından yapılan ihalelerle farklı kişilerce yürütülen otopark işletmeciliğine belli bir standart getirmek ve bu konuda zaman zaman yaşanılan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Şehirde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak ve şehir içi trafik akışını rahatlatmak için şehir merkezinin ana bulvarları ve 3 ayrı park alanında belediye bünyesinde faaliyet gösteren Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş. tarafından ücretli otopark hizmeti verilecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından önümüzdeki aylarda 3 ayrı yerde yaptırılacak olan katlı otoparkın yapımı öncesinde trafikte belli bir düzenin sağlanmasının hedeflendiği uygulama ile otopark hizmetleri görevli ve tek tip kıyafet kullanacak biçimde, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş. personelleri aracılığı ve elektronik el terminalleri vasıtasıyla verilecek.

Otoparklarda görev alacak olan Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş. personelleri, bir süre önce gerçekleştirilen mülakatların ardından Noter huzurunda çekilen kura ile belirlenerek hizmet içi eğitim programına tabi tutuldu.

Konuyla ilgili Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş.’den yapılan açıklama şu şekilde;

“Şehrimizin ana bulvarları ve 3 ayrı park alanında Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş. tarafından 14.01.2020 Salı tarihi itibari ile ücretli otopark hizmeti verilmeye başlanacaktır. Hangi alanda hangi ücret alınacağına ilişkin levhalar görevli personellerimiz tarafından ilgili alanlara monte edilmiştir. Binek araçlar için 3 TL. başlangıç limitli ve bekleme saati 4 TL ile 3 TL başlangıç limitli bekleme saati 2 TL arasında değişen fiyatlandırma politikasında aşağıdaki iki temel husus hedeflenmiştir.

1- Yolun trafik akışına en uygun şekilde kullanımının sağlanması,

2- Gereksiz işgallerin önüne geçilmesi amacıyla giriş ücretinden daha yüksek bekleme ücreti tahakkuk ettirilmesi (Ana yol güzergahlarda verilen otopark hizmetleri ile ilgili)

Konunun işleyişine ilişkin kısa bilgilendirme aşağıdaki gibidir.

1- Otopark hizmetleri görevli ve tek tip kıyafet kullanan personellerimiz aracılığı ve elektronik el terminalleri vasıtasıyla verilecektir. Otopark hizmetimiz sabah saat 09.00 da başlayıp akşam saat 19.00’ da sona erecektir.

2- Tüm araçların otoparka giriş ve çıkışları el terminalleri ve merkezde bağlı bulunan sistem aracılığı ile süre ve tahakkuk eden ücret olarak izlenecektir.

3- Ödeme yapılmadan otoparktan ayrılışlar ile mesai saati bitiminde halen otoparka bekleyen araçlar mesai saati bitimi itibariyle ücret tahakkuk ettirilerek sistemde izlemeye alınacak, bu tarihten sonraki sisteme ilk girdiği andan itibaren sistemde bekleyen tutar üzerine otopark ücreti ilave edilecektir.

4- İlk 15 dakika tüm araçlar için, engelli vatandaşlarımız için ise ilk 1 saat ücretsiz olarak uygulama yapılacak olup, daha sonraki zaman diliminde içinde bulunduğu otopark güzergahı ücret tarifesine uygun dilimlerde ücretlendirme yapılacaktır.

5- Tüm resmi plakalı araçlar ile, resmi hizmette kullanılmakla beraber sivil plaka kullanan araçlara ücret tahakkuk ettirilmeyecektir.

6- Belirli alanları sürekli kullanan sürücüler için abonelik sistemi tesis edilmiş olup, aylık bedel 175 TL.dir. Abone araç plakaları sistem üzerinden tanımlanmış olacaklar ve hangi alana park edip hangi süre ile kalırlarsa kalsınlar ayrıca bir ücret tahakkuk ettirilmeyecektir.

Yapılan hizmetlerin siz değerli vatandaşlarımızın ulaşım ve yol üzerinde yapmış oldukları ticari faaliyetlere olumlu katkı sağlayacağı umudu ile gerek uygulamada ve gerekse düzenlemede sorun olarak görülen ve düzeltilmesi beklenen hususlara ilişkin görüş, teklif ve önerilerin iletilmesi halinde değerlemeye alınacağını bildirir, çalışmalarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını dileriz.”