Otomobil Sporları Festivali Türkiye Epist Kupası Final Yarışı ve Ödül Töreni İle Sona Erdi

Akşam saat 19.23’de Nevşehir Kalesi içerisinde başlayan Türkiye ePist Kupası final yarışı ve ödül törenine AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara Otomobil Sporları Kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı.

Burada konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Cumhuriyeti sevmek, onun değerlerini yükseltmek özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin birinci görevi olmuştur. Ülkenizi ne kadar çok severseniz, ne kadar çok değer değer verirseniz, bayrağınız ve kutsallarınız için ne kadar çok çalışırsanız cumhuriyete o kadar çok sahip çıkarsınız. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri de yıllardır cumhuriyet değerlerine sım sıkı sarılarak, ülkesini, vatanını, bayrağını severek, ülkeye büyük hizmetler ederek cumhuriyete hep sahip çıkmıştır.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı ise; Türkiye’nin, kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı ideallere kenetlenmiş bir ülke olduğunu belirterek, “Tarih boyunca milletimizle birlikte hareket edip de pişman olan, zarar gören olmamıştır. Yine tarih boyunca ülkemize ve milletimize düşmanlık edip iflah olan da yoktur.” diye konuştu.

Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye Cumhuriyeti gerek geride kalan 97 yılda, gerekse bugün; içerdeki ve dışardaki vesayet odaklarına boyun eğmemiştir, bundan sonra da eğmeyecektir. Kutlu bir davanın neferleri olarak gördüğümüz Türk milleti, bölgemizde ve dünyamızda sorumluluklarının çok büyük olduğunu asla unutmamalıdır. Unutulmamalıdır ki; bu kadim devlet maziden atiye uzanan köprüyü güçlü bir şekilde muhafaza etmekte kararlıdır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla, aynı zamanda yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme imkânı da sağlayacağız. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız.”

Konuşmaların ardından Türkiye ePist Kupası final yarışında dereceye giren sporculara ve festivale katkı sağlayan kişi ve kurumlara kupa ve plaketleri Milletvekili Açıkgöz ve Belediye Başkanı Arı tarafından verildi.