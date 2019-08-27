Edinilen bilgilere göre, Pazar yeri karşısında bulunan Y.A.’ya ait araç içerisinden 15 top elektrik kablosu ve 2 adet hilti çalınması üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüpheli F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Oto hırsızı tutuklandı
Nevşehir kapalı Pazar yeri karşısında açık otoparkta park halinde bulunan araç içerisinden elektik kablosu çalan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.