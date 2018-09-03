Otel odalarından hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde çeşitli tarihleri otel odalarından hırsızlık yapan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesinde çeşitli tarihlerde otel odalarından hırsızlık yapan H.F. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yakalandı. Kozaklı’da 14 odaya girerek 3 bin 800 lira, 710 dolar ve 200 euro çalan H.F. polis ekiplerinin titiz çalışması sonrasında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde gözaltına alınarak Nevşehir’e getirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.F. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.