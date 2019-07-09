Otel çatısında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde eski bir otelin çatı katında bulunan cesedin kimliği belli oldu.
6 aydır kayıp olan Zeki Kayısı’nın bulunan cesedinin ardından ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.
Nevşehir’in Ürgüp İlçesinde Dün Gece Saatlerinde Ürgüp Belediyesine Ait Eski Bir Otelin Çati Katında Bulunan Cesedin Kimliği Polis Ekiplerince Belirlendi. Bulunan Cesedin 60 Yaşındaki Zeki Kayısı’ya Ait Olduğu (solda) Tespit Edilirken Kayısı’nın Boyacılık İşi İle Uğraştığı Öğrenildi.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde eski bir otelin çatı katında bulunan cesedin kimliği belli oldu.
6 aydır kayıp olan Zeki Kayısı’nın bulunan cesedinin ardından ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.