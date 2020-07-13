Osmanlı Caddesi’ndeki Çalışmaların Startını Başkan Arı Verdi

Şehir merkezinde ana arterler başta olmak üzere birçok bölgede altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla şehre hem sağlam bir altyapı kazandıran hem de şehir içi ulaşımı sıcak asfalt ile taçlandıran Nevşehir Belediyesi, yatırımlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Emek Mahallesi, Diriliş Bulvarı, İstiklal Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi, Nar Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi son olarak Osmanlı Caddesi’nde üstyapı için çalışmalarına başladı.

Akşam saatlerinde Fişekçioğlu Camii önünde kullandığı iş makinesi ile çalışmaların startını veren Belediye Başkanı Rasim Arı, bir süre yoldaki parke taşları söktü.

Daha sonra beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte sıcak asfalt çalışması yapılacak caddeyi gezerek incelemelerde bulunan Başkan Arı, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Cadde üzerindeki açık işyerlerinde esnaflarla sohbet eden Arı, “Tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi burada mümkün olan en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Şehrin en işlek caddelerinden biri konumundaki Osmanlı Caddesi’ni bu şekilde bırakamazdık. Burada gerçekleştireceğimiz sıcak asfalt çalışması ile birlikte burada konforlu bir ulaşım sağlayacağız.” dedi.