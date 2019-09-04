Osmanlı Caddesi 3 gün trafiğe kapatılacak

Meteris Meydanı’nda bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan trafo binasının kaldırılacak olması dolayısıyla Osmanlı Caddesi 05 Eylül 2019 Perşembe gününden itibaren 3 gün araç trafiğine kapatılacak.
Başkan Arı’nın girişimleri ile birlikte MEDAŞ tarafından Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Meteris Meydanı’ndaki görüntü kirliğine neden olan trafo binası kaldırılacak. Osmanlı Caddesi’ne taşınacak olan trafonun nakli sırasında gerçekleştirilecek olan kazı çalışmaları dolayısıyla Meteris Meydanı ile eski sebze pazarı girişi arasındaki Osmanlı Caddesi 5 Eylül 2019 Perşembe günü sabah saat 08.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Çalışmaların 8 Eylül 2019 Pazar gününe kadar tamamlanarak aynı gün sabah saat 08.00’da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.