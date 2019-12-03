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Ortaokul öğretmenlerine NEVÜ’de “Web Tasarımı ve Programcılığı Kursu”
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Ev Sahipliğinde Nevşehir’de Görev Yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Yönelik ‘web Tasarımı Ve Programcılığı Kursu’ Düzenlendi.
Nevşehir 03.12.2019, 15:30 03.12.2019, 15:51
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde Nevşehir’de görev yapan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine yönelik ‘Web Tasarımı ve Programcılığı Kursu’ düzenlendi.
12 Kasım-03 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kursta öğretmenlere; web sayfası bileşenleri, algoritma tasarlama ve geliştirme, veritabanı tasarlama, veritabanı yönetim sistemlerini kullanma ve veriler üzerinde işlemler gerçekleştirmeye yönelik bilgiler aktarıldı. Kurs kapsamında ayrıca Scratch uygulaması kullanılarak blok tabanlı kodlama etkinliklerine de yer verildi.
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