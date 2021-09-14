Ortahisar'da 23 yıllık hasret sona eriyor

NEVŞEHİR(MHA) Hayırsever Mehmet Akçur ve merhume ablası Müzeyyen Akçur tarafından 1995 yılında arsası bağışlanan, 1998 yılında inşaatı tamamlanmasına karşın bir türlü açılamayan Reis'ül Kurra Ahmed Hamdi Efendi Kur’an Kursunu hizmete açmak Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş'e nasip oluyor.

Kuran Kursunun arsasını bağışlayan Akçur ailesi başta olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür eden Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "Şükürler olsun ki; 12 Haziran 1995 tarihinde hayırsever Mehmet Akçur ve rahmetli ablası Müzeyyen Akçur'un arsa hibeleriyle başlayan Ortahisar'ımızın 26 yıllık hayali gerçek oldu. İnşa faaliyeti tamamlanarak 25 Mart 1998 tarihinde Ürgüp İlçe Müftülüğüne devredilen ancak 23 yıldır bir türlü açılamayan, yeni adıyla Reis'ül Kurra Ahmed Hamdi Efendi Kur’an Kursunu hizmete açmak nasip oldu. Hayırseverlerimiz Akçur Ailesi başta olmak üzere, göreve geldiğimiz andan itibaren durmadan ve yılmadan bu kursun açılması için bizimle birlikte mücadele eden Belediye Meclis Üyelerimize, Karapınar'dan Fatih Aydın ile Ömer Yiğit hocalarımıza, binamızın onarımı ve tefrişatı için son bir yıldır maddi desteklerini esirgemeyen; İsmail-Hakkı Çabuk, Mehmet Tanrıver, Osman Öksüz, Erkan İkman, Fatma-Yılmaz Bilik, Nuriye-Refik Kayıkçı, Lokman Atılgan, Mustafa Şişman, Ortahisar Kadınlar Derneği, Salih Albayrak, Fatma-Hayri Toraman, Ahmet Yandı, Sayit Sargın, Hüsniye-İbrahim Ateş, Mahsude Katırcı, Adeviye Akdeniz Ve Mustafa Başyiğit'e sonsuz teşekkürler. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı kursumuzda sürekli olarak, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyenlerdir” hadisinin müjdesine mazhar olacak toplam 30 erkek öğrenciye yatılı hafızlık eğitimi verilecektir. Her beldede bulunması farz-ı kifaye olan hafızları yetiştirecek olan kursumuz için tüm hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Hayırlı olsun Ortahisar. 1 Ekim’de yapmayı planladığımız resmî açılış törenimize tüm halkımız davetlidir" ifadelerinde bulundu.