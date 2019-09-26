Ortahisar Belediyesi Göreme Spor’da hedef BAL

Profesyonel ligler dahil, bir çok farklı lig tecrübesine sahip önemli futbolcularla anlaşan kulübün hedefi Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak.
Kulüp Başkanı Süleyman ATEŞ; “1957 yılında kurulan ve Nevşehir’in en eski spor kulüplerinden birisi olan takımımızın; bu yıl yeni logosu, yeni formaları, yeni antrenörü ve yeni futbolcularıyla Nevşehir 1. Amatör Ligine yepyeni bir heyecan katacağına inanıyoruz. Tabii ki en önemlisi, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu unutmadan her zaman fairplay çerçevesinde çıkacağımız maçlarda rakiplerimize de şimdiden başarılar diliyoruz. Allah takımlarımıza ve oyuncularımıza sakatlık yaşatmasın. Tüm sporseverleri ve Ortahisar halkını maçlarımızı izlemeye davet ediyorum” dedi.
Ortahisar Belediyesi Göreme Spor’un bu sezon ki kadrosuna kattığı yeni transferleri:
Ahmet YAVUZ
Samet Can ÖZSOY
Beytullah ARSLAN
Serhat ÇALIŞKAN
Mehmet SOLAK
Tarık TEN
Murat YAMAÇLI
Ali ÖKEBAŞ
Yusuf ŞAHİN
Semih TEKİN
Gökhan İNCE
Ali SERTTÜRK
Alparslan KAŞ
Muhammed Ali DOĞAN
Furkan EKER