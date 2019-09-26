Ortahisar Belediyesi Göreme Spor’da hedef BAL

Profesyonel ligler dahil, bir çok farklı lig tecrübesine sahip önemli futbolcularla anlaşan kulübün hedefi Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak.

Kulüp Başkanı Süleyman ATEŞ; “1957 yılında kurulan ve Nevşehir’in en eski spor kulüplerinden birisi olan takımımızın; bu yıl yeni logosu, yeni formaları, yeni antrenörü ve yeni futbolcularıyla Nevşehir 1. Amatör Ligine yepyeni bir heyecan katacağına inanıyoruz. Tabii ki en önemlisi, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu unutmadan her zaman fairplay çerçevesinde çıkacağımız maçlarda rakiplerimize de şimdiden başarılar diliyoruz. Allah takımlarımıza ve oyuncularımıza sakatlık yaşatmasın. Tüm sporseverleri ve Ortahisar halkını maçlarımızı izlemeye davet ediyorum” dedi.

Ortahisar Belediyesi Göreme Spor’un bu sezon ki kadrosuna kattığı yeni transferleri:

Ahmet YAVUZ

Samet Can ÖZSOY

Beytullah ARSLAN

Serhat ÇALIŞKAN

Mehmet SOLAK

Tarık TEN

Murat YAMAÇLI

Ali ÖKEBAŞ

Yusuf ŞAHİN

Semih TEKİN

Gökhan İNCE

Ali SERTTÜRK

Alparslan KAŞ

Muhammed Ali DOĞAN

Furkan EKER

Şafak AKDAĞOĞLU (Antrenör)



