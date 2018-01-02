Örnek Evler İlkokulunda Yarışma Heyecanı!

Örnek Evler İlkokulu Müdürü Ali Akıncı; “Her Gün Bir Atasözü İyi Gelir” etkinliğini üç yıldır sınıflarda uyguladıklarını ifade ederek, etkinliğe katılan öğretmen-öğrenci ve velilerine teşekkür etti.

Söz konusu projenin parolasının çalışan kazanır, elmas kızarır cümlesi olduğunu dile getiren Akıncı, bu proje ile her gün sınıflarda bir atasözünün yazılıp okunduğunu belirtti ve amacımız öğrencilerimizin kelime haznesini milli varlık ve kültürümüzün kaynağı atasözleri ile artırmak olduğunu ifade etti. Akıncı, bu etkinliklerin öğrencilerimizin kelime dağarcığında gözle görülür artış gözlendiğini ve böylece atasözlerine ilgi ve alakayı artırdığını söyledi.

Okul bahçesinde yapılın ödül töreninde sınıflar arası gerçekleştirilen yarışmada okul birinciliğini kazanan 3/B sınıfı öğrencilerinden Zeynep İçme’ye bisiklet, dereceye giren diğer öğrencilere de hediyeleri Okul Müdürü Akıncı tarafından takdim edildi.

Öğrenci velileri ise böylesi güzel bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.