Son Dakika
Orman Bölge Müdürü Çapkın, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti
Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı Ziyaret Etti.
Nevşehir 24.12.2019, 16:08 24.12.2019, 16:32
1
Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arı, Bölge Müdürü Çapkın’a görevinde başarılar diledi.
6°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:21
|Güneş
|07:50
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:55