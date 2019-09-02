'Ordusu Olan Bir Millet Değil, Milleti Olan Bir Orduyuz'

Atilla'dan Kanunî'ye, Alparslan'dan Atatürk'e tarihin kıskandığı millet olmanın gururu ile Zafer Bayramımızı bir kere daha kutladık. Bir çerinin saraylarda 40 arkadaşıyla ordulaştığı, bir yeniçerinin askerleriyle 'çözülmez' dedikleri Bağdat'ı dört yandan bağladığı ve bir komutanın 'yenik sayılmış' milletiyle ilmik ilmik bağımsızlığı işlediği destanlarla taşan şanlı geçmişimizi geleceğimize kılavuz kılarak, millet olarak ordulara, ordu olarak dünyaya örnek temsil etmesinin şerefini nesillere miras bırakmaya devam edeceğiz!