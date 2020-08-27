Online Eğitimde Altınyıldız Farkı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak sınıf bazında hazırladığımızı online program ile günde 6 saat sınıf bazında canlı ders yapan öğretmen ve öğrencilerimiz evlerinden eğitimlerine devam etmektedir

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdür Yardımcısı Ahmet ÜNAL yaptığı açıklamada; ‘Online Canlı derslerimize 24 Ağustos itibariyle çok verimli bir şekilde başladık ve devam ettiriyoruz. Online canlı derslerde önceliğimiz öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmaması, öğretmenlerimizin çocuklarımızla iletişim halinde olarak onlara dokunmalarını sağlamak, öğrencilerimizin arkadaşlarıyla görüşerek sağlıklı bir şekilde sosyal hayatını devam ettirebilmek, çocuklarımızın psikolojilerini pozitif yönde etkileyebilmektir Altınyıldız İlköğretim Kurumu eğitimde kalitesini kullandığı online sistemlerle ve hazırladığı ders programları ile bir kez daha ortaya koymuştur. Online canlı bağlantılar için kullandığımız MİCROSOFT TEAMS programın güvenlik zafiyetinin olmadığını , sistemdeki verilerin tamamen okul kontrolünde olduğunu ve kimseyle paylaşılmadığını belirtmek isterim.

Altınyıldız İlköğretim Kurumunu yükselten, yücelten ve bu sıkıntılı süreçte uzaktan eğitim sürecinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ,toplantılara ve eğitimlere katılan şuanda da canlı dersleri devam ettiren saygıdeğer öğretmenlerimize ,derslerine özenle katılan öğrencilerimize teşekkür ederim İfadelerine yer verdi.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak en kısa zamanda bütün insanlığın bu süreçten en az zararla çıkmasını temenni ediyor; öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı günler diliyor ve birlikte başaracağımıza inanıyoruz.