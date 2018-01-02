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Önemli Duyuru: Kongre Saatinde Değişiklik

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapılacak olan 6. Olağan İl Kongresinin 6 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 12.00’de yapılacağı açıklandı.

02 Ocak 2018 Salı 09:23
Önemli Duyuru: Kongre Saatinde Değişiklik
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ÖNEMLİ DUYURU!!!
BAŞBAKANIMIZ SAYIN BİNALİ YILDIRIM’IN KATILIMLARIYLA 06 OCAK 2018 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00’DA YAPILACAK OLAN 6. OLAĞAN İL KONGREMİZ BAŞBAKANIMIZ SAYIN BİNALİ YILDIRIM’IN YOĞUN PROGRAMI NEDENİYLE AYNI GÜN AYNI YERDE SAAT 12.00 OLARAK YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.
TÜM BASIN MENSUPLARINA VE KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.
AK PARTİ NEVŞEHİR İL BAŞKANI
MUSTAFA RAUF YANAR

Son Güncelleme: 02.01.2018 09:37
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