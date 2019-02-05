Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; “sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar” hükmü getirilmiştir.

Bu düzenleme ile artık ARAÇ SÜRÜCÜLERİ, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş;

-Kavşak giriş ve çıkışlarında,

-Yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken YAVAŞLAMAK, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan YAYALARA DURARAK ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

Bu amaçla İçişleri Bakanlığımız tarafından Nevşehir Valiliğimizin koordinesinde “Öncelik Hayatın, öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı “Yaya öncelikli Trafik* yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırılmıştır.

Trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayayı kaybettiğimiz düşünüldüğünde mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması, bu konuya ilişkin farkındalığın arttırılarak tüm sürücülere bu davranışın kazandırılması amacıyla;

Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başpolis Memuru Mehmet YILDIRIM’ın katılımı ile 04.02.2019 günü saat 15.00 ile 16.00 saatleri arasında Kapadokya Fm Radyosunda “Öncelik Hayatın, öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı “Yaya öncelikli Trafik” konulu canlı radyo programına katılarak bilgilendirme yapmıştır.