'Ömür Dediğin Programı' Sunucusu Zeliha İlhan Doymuş Öğrenciler ile Buluştu

TRT Haber’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ programının yapımcısı ve sunucusu Zeliha İlhan Doymuş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde gençlerle bir araya gelip insan ömrünün nasıl gelip geçtiğini anlattı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ömür Dediğin” adlı söyleşiye “Ömür Dediğin” programının yapımcısı ve sunucusu Zeliha İlhan Doymuş konuşmacı olarak katıldı.

Gençlere Ömür Dediğin programının felsefesini anlatan Doymuş, gençlere ömrün nasıl gelip geçtiğini ve bu yolculukta neler yaşandığını kendi tecrübelerinden, yaşadıklarından faydalanarak gençlerle karşılıklı bir konuşma içerisinde söyleşi yaptı.

Söyleşi öncesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret eden Doymuş, burada Rektör Bağlı ile bir süre görüştü.

Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonunda gerçekleştirilen söyleşide gençlerle bir araya gelen ‘Ömür Dediğin’ programının yapımcısı ve sunucusu Doymuş, Türkiye’de her geçen gün geniş ailelerin yok olup çekirdek ailelerin sayısının arttığını söyledi.

“2007 Benim İçin Milat Oldu”

Doymuş, “Ömür Dediğin programda Türkiye’nin değişik illerinde yaşayan yaşlılarımızın yaşam hikayelerini sizlere sunmaya çalışıyoruz. 2007 yılında ilk program yayınlandığı andan itibaren arkadaşlar bize mailler gelmeye başladı ve dediler ki ya bu gerçekten toplumun ihtiyacı olan bir projeymiş. 10 yıldır programımızı devam ediyor. Benim hayatımda bu program bir milat oldu. Yaşlılara, hayata, gençlere bakışım, davranışlarım her şeyim değişti” dedi.

“Yaşlılar Bizim Kültür Köprülerimiz”

Yaşlıların kendinden sonra gelen nesiller için bir yerden bir yere geçmek için köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Doymuş, “Onlar geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi bizlere aşılayacak kültür köprüleri. O köprüleri biz ortadan kaldırdık. Biz arkamıza dönüp baktığımızda bizi biz yapan değerleri bugün gençlerimizde göremez hale geldik. Ya da çok az görüyor olduk. Geniş ailelere Türkiye’de rastlamak oldukça zor. Toplumumuz sadece anne ve babadan, iki çocuktan en fazla oluşan çekirdek ailelere dönüştü. Ailelerimizin başköşesinde oturan horantalar (ev ahalisi) yani yaşlı anneanneler, dedeler yok” diye konuştu.

Gençlere Tavsiyelerde Bulundu

Gençlere tavsiyelerde bulunan Doymuş, “Kendinize bir fark yaratın. Zamanı boşa harcamayın. Bugünleri bir daha bulamayacaksınız. O şu an bize verilen, sunulan filmleri izlemeyelim arkadaşlar. Onlar bizi biz yapan değerler değil. Yabancı dil öğrenin. Mesleki kariyerinizi arttırın. Zamanı televizyon karşısında değil kitap okuyarak geçirin. Faydalı televizyon programları izleyin. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Ülkemiz ne oluyor, biz neredeyiz? Bilinçli gençlik yetişsin arkadaşlar. Sizleri burada görmekten gerçekten çok mutlu oldum” dedi.

Söyleşinin ardından ‘Ömür Dediğin’ programının yapımcısı ve sunucusu Zeliha İlhan Doymuş’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek tarafından plaket takdim edildi.