Ömrünün çeyrek asrı mikrofon başında geçti

Nevşehir’in tek bölge radyosu, en yaygın yayın alanına sahip radyosu Kapadokya FM radyosunda 26 yılı aşkın zamandır dinleyiciler onu dinliyor.

Ömrünün çeyrek asrı mikrofon başında geçti
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Radyonun Avanos FM olarak yayın hayatına başladığı günden bu yana 26 yıldır görmeyenler gözler programı ile dikkatleri üzerine çeken Ömer Kavak, bu alanda Türkiye’nin de önde gelen ismi oldu. 
Görevi başında geçirdiği bir kaza sonucunda gözleri görmeyen eski asker Ömer Kavak 75 yaşında hala radyo frekansından dinleyicilerine seslenmeyi sürdürüyor. 
Haftanın iki günü konuklarıyla birlikte radyo dinleyicilerine seslenen Ömer Kavak, görme özürlü bir insanın azmedince neler başaracağının da güzel bir örneği adeta.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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