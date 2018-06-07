Ömrünün çeyrek asrı mikrofon başında geçti

Radyonun Avanos FM olarak yayın hayatına başladığı günden bu yana 26 yıldır görmeyenler gözler programı ile dikkatleri üzerine çeken Ömer Kavak, bu alanda Türkiye’nin de önde gelen ismi oldu.

Görevi başında geçirdiği bir kaza sonucunda gözleri görmeyen eski asker Ömer Kavak 75 yaşında hala radyo frekansından dinleyicilerine seslenmeyi sürdürüyor.

Haftanın iki günü konuklarıyla birlikte radyo dinleyicilerine seslenen Ömer Kavak, görme özürlü bir insanın azmedince neler başaracağının da güzel bir örneği adeta.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)