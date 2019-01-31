Ömer Tosun’a Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından anlamlı ödül

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TUROB Başkanı Timur Bayındır, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk gibi birçok önde gelen isimlerinin katıldığı gecenin açılış konuşmasını TTYD Başkanı Oya Narin yaptı.

Gecede toplam 81 turizm yatırımcısına “Yol gösterenler”, “Zamana meydan okuyanlar” ve “Sınırları aşanlar” kategorilerinde ödülleri verildi. Indigo Group Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun da bu anlamlı gecede “Yol Gösterenler” özel ödülüne layık görüldü.

Kapadokya bölgesi Brezilya Fahri Konsolosluğu ve DEİK Brezilya İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdüren Ömer Tosun yaptığı açıklamada; “Öncelikle bu ödülü bana layık gören sektörümüzün lider temsilcilerine çok teşekkür ederim. Bu ödülü öncelikle ailem ve tüm çalışanlarım adına kabul ediyorum. Kapadokya bölgesinde uzun yıllardır turizm adına yapmış olduğumuz güzel çalışmaların sektörümüzün en önemli yatırımcı derneği tarafından değerlendirilmiş olmasından ayrıca onur duydum.” dedi.

Aynı zamanda Rio Branco Brezilya Devlet Nişanı sahibi olan Tosun, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Indigo Group ile ilk lüks butik otel ve ilk balon firmasının kurulması gibi Kapadokya turizminde birçok ilke imza atmayı başarmıştı. Indigo Group halihazırda Museum Hotel, Matiana Travel, Lil’a Restaurant, Indigo Gallery, Le Musee ve Indigo Jeotermal gibi markaları ile turizm, otelcilik, tarım, enerji ve halıcılık sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Indigo Group gerçekleştirdiği jeotermal çalışmalarının bir sonucu olarak Kapadokya bölgesine farklı konseptlerde üç lüks termal otel yatırımı da planlıyor.