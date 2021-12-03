Ömer Kavak Bahçeşehir Koleji Öğrencileri İle Buluştu

Nevşehirli büyüğümüz Ömer Kavak ile öğrencilerimizi buluşturarak toplumsal yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanında olmamız gerektiğini vurguladık.

Bahçeşehir Koleji; eğitimi önemseyenlerin, eğitime gönül verenlerin okuludur. Başarıyı ve güzellikleri paylaşmak dileğiyle...