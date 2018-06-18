Ölen çobanın ağabeyi serbest bırakıldı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl Köyünde gece saatlerinde Murat B.’nin ölü bulunmasının ardından kayıplara karışan ve bulunduktan sonra gözaltına alınan O.B. serbest bırakıldı.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl Köyünde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Murat B. (12) ile ağabeyi O.B. (14) köyde koyunları otlatmak üzere meraya çıktı. İki kardeşin gecikmesinin ardından köylüler ve jandarma ekipleri kayıp kardeşleri aramaya çıktı. Murat B.’nun cansız bedeni Ağıllı köyü yakınlarında bulunurken, ağabeyine ulaşılamadı. Dün sabah saatlerinde bulunarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan O.B. Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2018, 09:46