Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Temel Eğitim Kursunda Başarılı olan Personele Sertifikaları verildi.

İlimiz Merkez, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Amirliklerinde görev yapan 14 Polis Memuru 15 gün süreyle kursa katılarak sertifika almaya hak kazandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli konusunda uzman amir ve memur personel tarafından kursta hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Kursa katılanlara delil tabanlı soruşturma, olay yeri inceleme prosedürü, olay yeri inceleme hukuku, kimlik tespit hukuku, olay yeri dokümantasyonu, olay yerinde bulunan maddi deliller, patlama sonrası olay yeri inceleme, olay yerinde vücut izleri, kan lekelerinin yorumlanması, yangın sonrası inceleme, ateşli silah, kesici, delici ve ezici alet yaraları vb. adli fotoğrafçılık eğitimi verildi.

Kursun bitiminde İl Emniyet Müdürü Yardımcıları 2. Sınıf Emniyet Müdürleri, Metin ALTINKAYA, Adnan ÇETİN ve Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti Şube Müdürü S. Ahmet ATAK’ ın katılımıyla kursta başarılı olan personele sertifikaları verildi.

İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Metin ALTINKAYA kursta başarılı olan personele teşekkür ederek “Arkadaşlarımız bundan böyle "her temas bir iz bırakır" prensibinden yola çıkarak, delilden sanığa gitmek için çaba sarf edip olayların aydınlanmasına katkı sağlayacaklardır” dedi.









Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2015, 13:54