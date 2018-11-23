Okullarda Görev Yapan Özel Güvenlik görevlilerine Eğitim verildi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görev alanlarından olan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında polisin suç ile mücadelesinde halkın desteğini ve katılımını sağlamak, meydana gelebilecek müessif olaylar öncesi toplumu bilinçlendirmek, suç olgusu hakkında etkin bir önleyici güvenlik politikası geliştirebilmek ve sorumluluk alanlarında toplum huzurunun sağlanması amacı ile;

İlimiz Merkezinde ve Jandarma Bölgesinde bulunan okullarda görev yapan, 109 Özel Güvenlik görevlilerine yönelik Özel Güvenlik Şube Müdürlü ile koordineli olarak Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda eğitim verilmiştir

Yapılan Eğitimde; Özel Güvenlik, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlükleri personeli tarafından kendi alanları ile ilgili bilgilendirici sunum yapılmıştır.