Okullarda Çalışacak Temizlik ve Özel Güvenlik Personeli Listesi Belli Oldu

Nevşehir'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, okulların temizlik ve güvenlik işlerinde çalıştırılmak üzere oluşturulan 542 kişilik kontenjana 2 bin 584 kişi başvurdu. Başvuru sayısı beklenilenden fazla olunca, 109 güvenlik, 420 temizlik personeli alımı için Ahi Evran Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi. Müracaatını tamamlayanların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar, şeffaf kutuya konularak noter yetkilisince çekilerek, hak sahipleri belirlendi.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında okul ve kurumlarımızda TYP kapsamında çalışacakların belirlendiği Noter kura sonuçları belli olmuştur.

.

.

.