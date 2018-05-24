Okulda Diyabet Programı Eğitimleri Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Okulda Diyabet Programı” protokolü gereğince yürütülmekte olan “Sağlıklı Gelecek İçin Diyabetin Farkındayız” projesi kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından okullarda diyabet eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Eğitimler sonucu, il genelinde, toplam 5563 öğrenci, 485 öğretmen ve 63 veliye diyabetin tanımı, tanı-tedavi yöntemleri, çocukluk çağı diyabetinde doğru yaklaşım, hipoglisemi ve hiperglisemide ilk müdahale gibi konularda eğitim yapılarak broşürler dağıtılmıştır.