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Okul Sporları Karate İl Şampiyonası’na Bahçeşehir Koleji Damga Vurdu
Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Nevşehir Karate İl Temsilciliği tarafından organize edilen
Nevşehir 31.12.2021, 11:27
"Okul sporları Karate il Şampiyonası"nda Bahçeşehir Koleji 8 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile il birincisi olmuştur. Derece alan öğrencilerimiz:
Buğra YILMAZER kata ve kumite il birincisi,
Bilal Talha YILMAZER kata il birincisi,
Uras Ertural kata il birincisi,
Emir alp uluer kata il birincisi,
Bilge Elmira Urgenç kata il birincisi,
Şevval öztürk kata il birincisi,
Esila Saçar kata il birincisi,
Zümra nur kavas kata il ikincisi,
Tuna tüzün kata il ikincisi,
Turan emir kavas kata il üçüncüsü olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını dileriz.