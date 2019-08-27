Okul Servisçileri İçin Rekabet Kurumu’na Başvurma ve Yeni Servis Plakası Tahsisi Kararı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, okul servis ücretleri zammı konusunda alınan karara uymayan ve işi yavaşlatma eylemine gideceğini belirten servisçilere karşı idari ve hukuki tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Okul servislerindeki tekelleşme nedeniyle Rekabet Kurumu’na başvuracaklarını belirten Arı, aynı zamanda şehirde rekabetin sağlanabilmesi için 20 servis plakasının tahsisinin yapılacağını söyledi.

Nevşehir ile ilgili çeşitli projelere ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Belediye Başkanı Rasim Arı, yüksek zam oranın da ısrar eden okul servisçileri konusunda açıklamalarda bulundu. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için okul servisçilerinin yüzde 30 zam talep ettiklerini ve yüksek buldukları bu zam oranının düşürülmesi için başlatılan pazarlık sürecinde okul servisçilerinin resen yüzde 20 zam kararı aldıklarını ifade eden Başkan Rasim Arı, bunun için yürütmenin durdurulması konusunda hukuki süreç başlatıldığını söyledi. Hukuki süreç işletilirken geçtiğimiz günlerde Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün ile sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantı da zam oranının zam oranının yüzde 12’ye çekilmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirten Arı, sağlanan bu mutabakata rağmen servisçilerin işi yavaşlatma ve durdurma gibi eylemlere başvuracaklarını belirtiklerini açıkladı.

Bu duruma asla müsaade etmeyeceklerini ve Nevşehirli vatandaşların haklarını sonuna kadar koruyacaklarını vurgulayan Arı, “Bir kısım servisçilerin yapılan anlaşmaya uymaması ve bunun sonucunda işi bırakma ve yavaşlatma eylemine girmesi nedeniyle belediyemiz tarafından bir kısım idari ve hukuki tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Birincisi; konuyla ilgili okul servisleri konusunda Nevşehir’de rekabetin sağlanması ve bu konuda hizmet alan velilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Rekabet Kurumu’na başvurulması kararını aldık. İkincisi ise; okul servisleri arasında söz konusu rekabetin sağlanabilmesi için 20 adet servis aracı plakası tahsis edilmesi ile ilgili kararını aldık ve bunu kısa sürede uygulamaya koyacağız.” dedi.

İşi yavaşlatma ve durdurma gibi davranışlarla yüksek zam taleplerinde ısrar ederek binlerce Nevşehirli öğrenci üzerinden rant elde etme eylemi içerisinde direnç gösteren servisçilere karşı tavır ve duruşlarının net olduğunu vurgulayan Arı, kabulü mümkün olmayan bu davranış karşısında Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak gerekli tüm idari ve hukuki adımları sonuna kadar atacakların ve bu işin takipçisi olacağını söyledi.

Başkan Rasim Arı, “Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala binlerce öğrencinin faydalandığı okul servislerinin ücretini yüzde 30 oranın da arttırmak isteyen okul servislerine müsaade etmemiz mümkün değil. Birçok alanda ortaya konan proje ve yatırımlarla hızla büyüyen ve gelişimini sürdüren şehrimizde binlerce öğrencimizin ve velimizin mağdur olmasına asla müsaade edemeyiz. Bizler bu şehir için gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken bir takım kişiler bu şehrin insanlarına istedikleri gibi hükmedeceğini asla düşünmesin. Yapılan müzakereler sonucu alınan karara rağmen yüksek zam için direterek kendilerince kontak kapatma, iş yavaşlatma ve araçlarını geri çekme gibi eylemlere kalkışan bir takım okul servisçilerine hukuk kuralları ve belediyemizin de yetkileri çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kimse bu memleketin çocuklarının eğitim haklarını gasp etmeye kalkışmasın. Bu memleket asla sahipsiz değildir. Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın haklarını her ortamda savunacağız ve bundan asla taviz vermeyeceğiz. Bu şehirde kimse bu şehrin evlatlarını ve belediyemizi karşısına alarak millete ve devlete karşı kendi kuralları ile hareket edemez. Velilerimizin içi rahat olsun. Bu şehrin çocuklarının mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz ve gerekli tüm yaptırımları uygulayacağız.” diye konuştu.