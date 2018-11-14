Oğuzhan Köylü, Haber50’yi ziyaret etti

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunan Oğuzhan Köylü, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan A. Adayı Oğuzhan Köylü, Kale ve civarındaki turizm alanlarının yeniden yapılandırılmasına öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekerken, Karasoku ve civarındaki mahallelerin en kısa sürede şehre yakışır bir yerleşim alanı haline getirilmesini de istediklerini ifade etti. Şehirlerin meydanları ile anıldığına değinen AK Parti Nevşehir Belediye Başkan A. Adayı, Jeofizik Mühendisi, İktisatçı ve Hukukçu Oğuzhan Köylü, “Bu şehirde yaşayan, bu şehirde kazanan, bu şehrin her türlü sorunuyla karşı karşıya kalan biri olarak benim Nevşehir belediye başkanlığına aday olmamın nedeni şehrimizi daha yaşanabilecek bir şehir haline getirmektir. Bizden sonraki nesillere de daha yaşanabilir bir şehir bırakabilmek için bu yola çıktık. Biz bu konuyu yeni değil 2001 yılından bu yana hep gündeme getirdik. Partimizin genel merkezinde, bakanlıklarımızda, siyasilerimizle, şehrin önde gelenleri ile hep paylaştık bu arzumuzu. Elimizden geldiği kadarıyla yapılan yatırımlarda, işlerde hep destek olmaya da gayret ettik, devam ettik. Kamuoyu takdir eder ki, Nevşehir merkezinde Kale ve civarı yıkık ve virane bir halde. Öncelikle burasının bir ele alınıp, burada bir yapılandırma çalışmasının acilen yapılması gerektiğine inanıyoruz. Yine Karasoku ve civarındaki mahallelerimiz ne yazık ki atıl bir halde kaldı. Bu durum benim gönlümü sızlatıyor. Bizim şehrimizin bir meydanı dahi yok. Şehirler, büyükşehirler meydanlarıyla anılır. 5 bin, 10 bin, 20 bin kişinin bir araya gelip bir aktivite yapabileceğimiz, derdimizi paylaşabileceğimiz bir şehir meydanımız dahi yok ne yazık ki. Nevşehir’imizin bu ve benzeri sorunlarına çözüm üretebilecek kadrolarımız hazır durumda. Yıllardır birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımızla, birlikte belediye başkanlığına aday olduk. El birliği içerisinde şehrimizi daha yaşanabilir bir Nevşehir yapabilmenin derdindeyiz” açıklamalarında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 15:35