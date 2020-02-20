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Öğretmenler “Kadına yönelik şiddete” dikkat çekmek için kısa film çekti
Nevşehir’in Acıgöl İlçesinde Rehber Öğretmenler Tarafından “acıgöl Halkı Şiddete Karşı Tek Yürek” Kısa Filmi Çekildi.
Nevşehir 20.02.2020, 11:23 20.02.2020, 13:15
Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde Rehber Öğretmenler tarafından “Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek” kısa filmi çekildi.
Filmde jandarma ve polis ekipleri şiddete karşı her zaman kadın ve çocukların yanında olduğu mesajı verilirken çekilen kısa film ilçe genelinde tüm okullara izlettirildi.