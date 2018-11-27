Öğretmenler Gününde Hediyeleri Fidan Oldu

NEVÜ İlahiyat Fakültesi ve Kapadokya İrfan Kulübü öğrencileri, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ etkinlik kapsamında eğitim-öğretim gördükleri İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin bu önemli günlerini daha da anlamlı kılmak amacıyla kendilerine birer fidan hediye etti. Öğretim üyeleri daha sonra kendilerine hediye eden fidanları NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde oluşturulan alanda öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Fidan dikim etkinliğine, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Namlı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kılıçarslan, Fakülte Sekreteri Mustafa Özdemir, Kapadokya İrfan Kulübü Akademik Danışmanı Arş. Gör. Ramazan Meşe ve Kulüp Başkanı Ömer Faruk Tunç, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.