Öğrencilerin İlk Defterleri Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden

Öğrencilerimizin İlk Defterleri Müdürlüğümüzden

AR-GE birimimizin tasarlayıp hazırladığı ve Müdürlüğümüzün imkanlarıyla birinci sınıf öğrencilerimiz için bastırılan ilk defterler 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının ilk gününde dağıtıldı.

İlimizdeki 122 okulumuzda 4719 birinci sınıf öğrencisine ulaştırılan defterlerimiz onların okuma yazma serüvenine ortak olacak. Sayın Valimiz İnci Sezer Becel, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Sayın Yücel Menekşe ve Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Demir bugün ziyarete gittikleri Rauf Nail Akman İlkokulu ve 19 Mayıs İlkokulundaki birinci sınıf öğrencilerimize defterlerini dağıttılar. İlk defterlerine kavuşan öğrencilerimizin yüzlerindeki mutluluk ve heyecan herkesi sevindirdi.

Sayın Valimiz İnci Sezer Becel ve Ak Parti Nevşehir Milletvekili Sayın Yücel Menekşe defterin öğrencilere ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek çocuklarımız için hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Demir defterin tasarlanıp hazırlanmasında emeği geçen AR-GE birimimize teşekkür ederek öğrencilerimizin yüzünün gülmesinde pay sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Özgün tasarıma sahip olan defterimiz öğrenciye ait bilgilerin kaydedileceği bölümüyle bir hatıra defteri niteliğini de taşıyor. Bu ilk defterle başlayacakları eğitim öğretim hayatlarında sevgili yavrularımıza başarılar diler, güzel anılar biriktirmelerini temenni ederiz.