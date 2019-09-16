Öğrencilerimiz Nevşehir Doğa kolejinde ilkleri yaşamaya devam ediyor öğrencilerimiz Eurofit testi ve Beceri parkurlarında spor yeteneklerini test ediyorlar. Okulumuzun Beden eğitimi Öğretmenleri tarafından yapılan testlerde Öne takla, çember rotasyon, Slalom, plyometrik sıçrama testi, Basketbol top sürme ve 20 metre sürat koşusu testlerine tabi tutulup dereceleri kaydediliyor.

Çocuklarımız bizler için çok değerli bundan ötürü en iyi eğitimi vermek ve farkındalıklarını en üst seviye çekmek için spor yaşamlarının bir parçası olması için en ince ayrıntısına kadar öğrencilerimizi değerlendiriyoruz.

Doğa=başarı

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 13:39