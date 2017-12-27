Öğrencilerden ‘Bir Kapakla Umuda Sen de Ortak Ol’ Kampanyası

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin engelli bireyler için düzenledikleri mavi kapak kampanyasına destek vermek amacıyla ‘Bir Kapakla Umuda Sen de Ortak Ol’ kampanyası başlattı. Öğrenciler başlattıkları bu kampanya ile, hem engelli bireylere umut, hem de çevreye büyük zarar veren kapakların çöp yerine geri dönüşüme kazandırılarak çevre temizliği bilincinin arttırılmasını hedefliyor.

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf öğrencisi ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Başkanı Esmanur Uçarsu, toplumun vazgeçilmez birer parçası olan engelliler için düzenlenen mavi kapak kampanyasının onlar için özgürlük ve mutluluk olduğunu söyledi. Uçarsu, “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin ülkemiz genelinde engelli bireyler için başlattığı mavi kapak kampanyasına Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü olarak destek olmak istedik. Bu kapsamda ilk işimiz Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile irtibata geçerek kendilerinden temin ettiğimiz toplama kutularını üniversitemizin muhtelif yerlerine yerleştirerek arkadaşlarımızın ve üniversitemiz personelinin kapakları çöp yerine buraya atarak bu özgürlüğe ve mutluğa ortak olmalarını sağladık. Böylece hem ihtiyaç sahibi bireylere yardımcı olmuş oluyoruz, hem de üniversitemizde farkındalıkla birlikte sosyal sorumluluk ve gönüllülük kavramlarının da gelişmesine katkıda bulunuyoruz” dedi.

Kampanyaya destek veren Sosyal Sorumluluk Kulübü üyesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3. Sınıf öğrencisi Emine Tanış ise, çöp olarak görülen her kapağın engelli bireyler için birer özgürlük ve mutluluk olduğunu belirtti. Tanış “İşe yaramaz ve çöp olarak görülen her kapak onlar için özgürlük ve mutluluk demek. Bu insanlarımızın özgürlüğe ve mutluluğa kavuşmasına yardımcı olmak hepimizin görevi. Ben de bu bilinç ve sorumlulukla kampanyaya yardımcı olmak istedim. Böylece hem ihtiyaç sahibi bireylerin ihtiyacı olan tekerlekli sandalye başta olmak üzere gereksinimlerinin karşılanmasına hem de çevremizin temiz kalmasına vesile olmuş oluyoruz. Bütün arkadaşlarımızı ve toplumumuzu küçük atıkların büyük hayallere dönüştürülmesi için başlatılan bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.