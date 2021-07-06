Öğrenciler Sezonun Yorgunluğunu Bahçeşehir Koleji’nde Yüzme Dersleri İle Atıyor

Nevşehir’deki 5-14 yaşa arası tüm gençlere yönelik açılan yaz okulu ile Bahçeşehir Koleji, Nevşehirli öğrencileri yaz tatili sürecinde de eğlendirirken öğretmeyi amaçlıyor.

Yüzme derslerinin yanı sıra her gün basketbol, voleybol, okçuluk, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, robotik kodlama, badminton ve eğitsel oyunlar branşları ile çocuklarımızın yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmelerini hedefleyen Bahçeşehir Koleji, Nevşehir’de fark yaratmaya devam ediyor.

Hafta içi her gün 9.30-15.00 saatleri arası düzenlenen yaz okulunun 1. dönemi için kayıt fırsatını kaçıran öğrenciler 26 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 2. dönemi başlayacak yaz okulu için kayıt yaptırabilir.

Siz de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersiniz?