Öğrenciler bu kitaplar ile daha başarılı olacak

NEVŞEHİR(MHA) Deniz Feneri ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezi işbirliği ile 8’inci ve 12’inci sınıf İmam Hatip Okulu öğrencilerine ücretsiz olarak sınavlara hazırlık kitaplarının dağıtımına başlandı. Türkiye’de her il ve ilçede bulunan binlerce İmam Hatip öğrencisine bu kitapların ulaşımı en yakın zamanda tamamlanacak.

Nevşehir’de de Alemdar İmam Hatipliler Derneği tarafından Merkez ve ilçeler dahil olmak üzere belirtilen sınıftaki tüm İmam Hatip ortaokulu ve lise öğrencilerine hazırlık kaynak kitaplarının dağıtımına başladı.

Dernek Başkanı Mehmet Kahraman, hazırlık kitaplarını öğrencilere tek tek dağıtarak, derslerinde ve sınavlarda kendilerine başarılar diledi.

Başkan Kahraman, “İmam Hatip öğrencisi her alanda başarılıdır. Her alanda örnektir. Başta aileniz ve öğretmenleriniz olmak üzere sizlere yön verenlerin nasihatlerine uyduğunuz müddetçe kimliğiniz olgunlaşacak ve daha az hata yapacaksınız. Sizler hangi yer ve konumda olursanız olun, lütfen kimliğinize yakışır işler yapmayı hedef edinin. Ülkemizin ve insanlık için yapmanız gereken hedefleri aşacağınızdan eminiz. Umudumuz ve geleceğimiz sizlersiniz. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.