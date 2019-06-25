Öfke ve şiddet dilinin yerine sevgi ve hoşgörü dili kazandı

NEVŞEHİR(MHA) İmamoğlu ile tarih yazdık…

Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını iki ay arayla iki kez kazanarak ülke tarihine önemli bir not düştüğünü belirten Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, “31 Mart’ta kazanılan büyükşehir belediye başkanlığımız iktidar partisinin haksız, mesnetsiz iddialarıyla elimizden alınmıştı. Ancak Sayın İmamoğlu iki ay aradan sonra bu kez 800 bine yakın oy farkıyla ikinci kez belediye başkanlığını kazanarak Partimizin ve kendisinin haklılığını açıkça ortaya koymuştur. Kazanılan başarı Türkiye’nin önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.

AKP’nin imdadına Bebek Katili bile yetişemedi…

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin hemen öncesinde terörist başı tarafından yaptığı iddia edilen çağrının bile AKP’nin imdadına yetişemediğini söyleyen CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, “Seçim arifesinde ortaya çıkarılan ve Öcalan’ın HDP’lilere yönelik bu seçimde kararsız kalın çağrıları bile AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanabilmesine, imdadına yetişemedi. Ülkenin birlik ve bütünlüğünden yana dem vuranların ortaya çıkardıkları bu tür girişimleri asla tasvip etmediğimizi bir kez vurgulamak isteriz” diye konuştu.

Türkiye tek adam rejiminden yeniden parlamenter sisteme geçirilmeli …

Ülkenin geleceğe emin adımlarla bakabilmesi için Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden, tek adam rejiminden vazgeçilip yeniden Parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine de dikkat çeken Başkan Gülmez, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri bir kez ortaya koymuştur ki, ülkedeki tek adam rejiminden, partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçilmesi ülkemizin yararına olacaktır. Uygulanmaya başlanan tek adam rejiminin sancıları çekilirken bu gerçek asla göz ardı edilemez. Ülkemiz insanlarının ayrıştırılmadan, kutuplaştırılmadan, emin adımlarla geleceğe bakabilmesi için Parlamenter sistem yeniden güçlendirilerek hakim kılınmalı” ifadelerinde bulundu.

Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederiz ….

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanılmasında Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, İl, ilçe, kadın ve gençlik kollarının, Partililerin büyük bir emeğinin bulunduğunu da ifade eden CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasında kendisinin yanında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkan Yardımcılarımızın, Milletvekillerimizin, İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu’na ve yönetimine, İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları örgütlerimizin, Partililerimizin ve Sayın Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’un daha adil, daha israfsız, daha hakkaniyetle yönetileceğine inanan ve sandıkta oyunu bu yönde kullanan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın İmamoğlu’na destek olan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Partililerine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

CHP’li belediyelerimiz insana hizmeti ve insan yaşamını ön planda tutar ….

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin insana hizmet odaklı çalışmalarının tüm Ülke insanları tarafından takdir gördüğüne de değinen CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, “Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönetmiş olduğu belediyelerde insana hizmet ve insan yaşamı ön planda tutulmaktadır. Bunun örneklerini Türkiye çapında görmekteyiz. Bu hizmet anlayışı benimseyen destekleriyle, oylarıyla İstanbul’umuzda ve ülkemizde her şey daha güzel olacak” dedi.