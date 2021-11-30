Ödüllü Deneme Sınavının Kazananları Belli Oldu

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin sınav stresini azaltıp başarılı olmaları ve soru çözme alışkanlıklarını arttırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde düzenlenen deneme sınavına 52 okulda 8 bin 639 öğrenci katıldı.

Cevap anahtarının geçtiğimiz Nevşehir Belediyesi’nin web sayfası www.nevsehir.bel.tr adresinden yayınlandığı sınavda dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Buna göre; 7. sınıflar arasında Özel Kardelen Ortaokulu öğrencisi Çağan Göç birinci, aynı okuldan İnci Berra Batmaz ikinci ve Özel Altınyıldız Koleji’nden İpek Barış ise üçüncü oldu.

8. sınıflarda ise Özel Bahççeşehir Ortaokulu Deniz Adıgüzel birinci, Özel Altınyıldız Ortaokulu’ndan Doğan Akbaş ikinci ve Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İHL öğrencisi Aslıhan Altıparmak ve Özel Altınyıldız Ortaokulu öğrencisi Melih Biçkes üçüncü oldu.

11. sınıflarda da Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencisi Furkan Eren birinci, Özel Kardelen Fen Lisesi öğrencisi Melike Elif Zengin ikinci ve Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencisi Eray Akdemir üçüncü oldu.

Son olarak 12. Sınıflarda ise Özel Kardelen Fen Lisesi öğrencisi Emre Cankat birinci, Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencisi Göktürk Gök ikinci ve Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İHL öğrencisi Esra Özdoğan üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler için 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14.00’da Kitap Fuarı’nın düzenleneceği Crown Plaza karşısındaki açık otoparkta oluşturulan etkinlik alanında ödül töreni düzenlenecek.

Sınavda birinci olan öğrencilere tablet, 2. olan öğrencilere okuma tableti ve 3. olan öğrencilere ise MP4 Çalar, kalem seti ve ajanda hediye edilecek.