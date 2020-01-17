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Rektör Bağlı, "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" temalı uluslararası sempozyum planlama toplantısına katıldı
O bir gönül adamı
AK Parti il başkanlığında 3 yılını geride bırakan, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen il kongresine de çok büyük bir olasılıkla yine tek liste ile girmesi beklenen M. Rauf Yanar, değim yerinde ise siyasetçi den ziyade tam bir gönül adamı.
Nevşehir 17.01.2020, 12:16
NEVŞEHİR(MHA) AK Parti il başkanlığında 3 yılını geride bırakan, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen il kongresine de çok büyük bir olasılıkla yine tek liste ile girmesi beklenen M. Rauf Yanar, değim yerinde ise siyasetçi den ziyade tam bir gönül adamı.