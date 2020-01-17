O bir gönül adamı

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti il başkanlığında 3 yılını geride bırakan, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen il kongresine de çok büyük bir olasılıkla yine tek liste ile girmesi beklenen M. Rauf Yanar, değim yerinde ise siyasetçi den ziyade tam bir gönül adamı.

İl Başkan yardımcıları ile birlikte partide geçmiş dönemlerde görev yapmış Belediye Meclis üyeleri Metin Çakıllı ve Fatih Güneş, İl yönetim kurulu üyeleri Ramazan Gönül ve Aydın Başol’u ziyaret edip hasbihal eden Başkan Yanar, “Rabbim birlik beraberliğimizi daim etsin inşallah” temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.