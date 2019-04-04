Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Başkan Cingil’e, Kapadokya Bölge turizmine ve Göreme beldesine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılı, sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Borsa Başkanı Salaş, Nuri Cingil'e günün anısına çini tabak hediye etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ve bir süre sohbetin ardında ziyaret sona erdi.Nuri Cingil’den Başkan Salaş'a Veda Ziyareti

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimler sonucu görevi yeni seçilen yönetime devir edecek olması nedeniyle, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’a veda ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Başkan Cingil’e, Kapadokya Bölge turizmine ve Göreme beldesine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılı, sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Borsa Başkanı Salaş, Nuri Cingil'e günün anısına çini tabak hediye etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ve bir süre sohbetin ardında ziyaret sona erdi.