NÜKÇAM Müdürü Kahraman, Başkan Seçen’i ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) Müdürü Doç. Dr. Leyla Kahraman, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve NÜKÇAM Yönetim Kurulu üyesi Yardımcı Doçent Doktor Hatice Doğan ,NÜKÇAM Danışma Kurulu üyesi Avukat Sema Yurtbilir Yavuz’un da hazır bulunduğu ziyarette konuşan NÜKÇAM Müdürü Doç. Dr. Kahraman, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak Belediye Başkanı Seçen ’e bilgiler aktardı. Kahraman, Seçen’ e görevinde başarılar diledi ve bundan sonraki süreçte de Nevşehir Belediyesi ile ortak projeler üretimi ve uygulanması yönündeki işbirliğinin sürmesi temennisini iletti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’de, NÜKÇAM ile Nevşehir Belediyesi arasındaki işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti. Seçen, bu kapsamlı çalışmalar içerisinde bulunan tüm NÜKÇAM çalışanlarını tebrik etti.