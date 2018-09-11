Nüfus Müdürü Halil Temiz'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Nüfus Müdürü Halil Temiz’e görev yaptığı nüfus dairesinde Nikah Memurları ellerindeki doğum günü pastasıyla "İyi ki doğdunuz Müdürüm, nice mutlu yıllara" diyerek makamına girdiler.



Nikah memurlarının yaptığı bu sürprizin ardından duygulandığı gözlenen Halil Temiz, daha sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını keserek mesai arkadaşlarına ikram etti. 56 yaşına giren Nüfus Müdürü doğum gününün hatırlanmasının kendisi için unutulmayacak bir anı olduğunu belirtti. Doğum gününü sürpriz hale getiren Nevşehir Belediyesi Nikah memuru Ertuğrul Usta, Kavak Belediyesi Nikah Memuru Nurhan Özturan, Göre Belediyesi Nikah Memuru Vehbi Doğan ve Göreme Belediyesi Nikah Memuru Yaşar Can Demirezen’e teşekkür etti.

Nikah Memurlarına tekrardan teşekkür eden Halil Temiz “Kutlama yapan arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar çalışma hayatlarında başarılar dilerim” dedi.