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NUDER’den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’ye ziyaret
Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (nuder) Yöneticileri Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü Ziyaret Etti.
Nevşehir 24.12.2019, 10:08 24.12.2019, 10:26
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Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) yöneticileri Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.
Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü eğitim-öğretim alanında öğrencilere destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaretleri için NUDER temsilcilerine teşekkür etti.
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