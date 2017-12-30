NTSO’dan üyelerine Katar ziyareti duyurusu

Açıklamada; “Sayın Üyelerimiz; Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünya ile bütünleşmiş bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlamaktadır.

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2016 sonunda petrol ve türevieri hariç, 710 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Müteahhitlik firmalarımızın bugüne kadar Katar’da üstlendikleri projelerin değeri 11,6 milyar dolar düzeyindedir. 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gündemde olan alt ve üstyapı projeleri firmalarımız için yeni fırsatlar barındırmaktadır. Ülkemizde önemli yatırımları olan Katar sermayesinin Türkiye’ye ilgisi artmaktadır. TOBB tarafından 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Katar’a bir ziyaret programı gerçekleştirilecektir. Program kapsamında, Türk-Katar İş Forumu, altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri (güvenlik sistemleri), makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri, bebek – yetişkin bezi, enerji hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında iş görüşmeleri ile Katar’da tesis ziyaretleri düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, organizasyonu gerçekleştirmek üzere TOBB tarafından görevlendirilen Golden Bay Turizm Yatırımları A.Ş.- Yapı Kredi Bankası, Rumeli caddesi Şubesi, TR 12 0006 7010 0000 0025 2595 55 numaralı Türk lirası hesabına, 3.000,- (ÜçBin) Türk Lirası ön avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini takiben, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan talep edilecektir.

Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin http:/katar.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları, yüksek çözünürlüklü ve “jpeg” formatında bir fotoğraf, pasaportun renkli kısmı ve avans bedelinin ödendiğini gösteren dekontun da katar@tobb.org.tradresine en geç 10 Ocak 2018 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Kişi başı organizasyon giderleri, katılımcı sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmalarımızın ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 4 Ocak 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamıza yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Ziyaret ile ilgili taslak program bilahare TOBB tarafından duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.