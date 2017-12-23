NTSO’da İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Yapılan ziyaretlerde firmalarımıza; ihracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar, Ekonomi Bakanlığımızca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak, firmalarımızın sorunları dinlenmiş ve birebir istişareler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ziyaretler kapsamında 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00’da Odamızda istişare toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Ekonomi Bakanlığı’ndan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Yurdal Şahin ve beraberindeki heyet, NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ve üyeler katılım sağlamıştır.

Toplantıda konuşan Başkan Parmaksız; “Ekomomi Bakanlığımızın destekleri ve uygulamalarına ilişkin güncel çalışmaların yerinde anlatılması ve firmalarımıza etkin bilgilendirme sağlanmasına yönelik çalışma kapsamında, ilimizi ziyaret eden başta teşvik uygulamaları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Yurdal Şahin olmak üzere Bakanlık çalışanlarına göstermiş oldukları özverili çalışmalar dolayısı ile teşekkür ediyorum. Bu güzel uygulamalar gösteriyor ki; devletimiz vatandaşı ile birlikte, hatta birebir yüzyüze görüşerek destek oluyor. Devletimiz tüm imkanları ile biz iş adamlarından tek bir şey istiyor. O da üretmek üretmek üretmek. Çağın gereklerine uygun üretim demek, güçlü ekonomi demektir. Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye demektir.

Bizlerde bu bilinçle, Nevşehir’de üretimin ve ihracatın gelişmesi için tüm gücümüz ile çalışıyoruz. 2015 yılında 68 olan ihracatçı firma sayımız, 2016’da 73’e, 2017 yılında ise 75’e yükselmiştir. Yine 2015 yılında 36 milyon dolar olan ihracatımız, 2016 yılında 49 milyon dolara, 2017 yılında ise 53 milyon dolara yükselmiştir. Göstergeler sürekli bir gelişimi gösterse de üreten ve ihracat yapan üye sayımızı 2018 yılı için 100 firmaya, ihracat rakamını ise 100 milyon dolara yükseltme amacı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesile ile sözlerimi fazla uzatmadan istişare toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyor, teşekkür ediyorum.” Dedi.

Toplantıda Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlığın destekleri ile uygulamalarına ilişkin sunum yapan Mehmet Yurdal Şahin, Başkan Parmaksız ve üyelerinin gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Daha sonra toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.