NTSO’da bayramlaşma ilk gün yapılacak

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı bayramın ilk günü olan 15 Haziran Cuma günü yapılacak.

Nevşehir Ticaret ve Saanyi Odası Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramının birinci günü olan Cuma günü saat 14.00-15.00 arasında bayramlaşma programı düzenlenecek. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası fuaye salonunda düzenlenecek olan program Nevşehir Ticaret ve Saanyi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Esnaf Saantkarlar Odaları Birlik Başkanlığı üyeleri katılacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2018, 16:27