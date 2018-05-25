NTSO, NTB VE Ürgüp TSO Müşterek Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıya NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Ürgüp TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, NTB Meclis Başkanı Mehmet Havalı, ÜTSO Meclis Başkanı Kemal Öğütlü ’nün yanı sıra Odalar ve Borsanın Meclis üyeleri katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren NTSO Meclis Başkanı İnce, “Nisan ayı içerisinde gerek Odalarımız gerekse Borsamız organ seçimlerini tamamlayarak ilimize ve ülkemize hizmete kaldıkları yerlerden devam etmektedirler.

Bu vesile ile başta Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Arif Parmaksız olmak üzere Odalarımızın ve Borsamızın organlarında görev alan tüm arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.

Ramazan ayı münasebeti ile gerek ilimizin ve ülkemizin gerekse tüm İslam Alemi’nin refaha ve huzura kavuşmasını Allah’tan niyaz eder, 24 Haziranda gerçekleştirilecek olan seçimlerin de hayırlara vesile olmasını temenni ederim.” Şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Parmaksız, tüm İslam Alemi’nin Ramazanı şeriflerini kutlayarak hayırlara vesile olması temennisiyle başladığı konuşmasında, “Malumlarınız olduğu üzere; gerek sizlerden gelen talepler, gerekse şehir dışında planlı, düzenli, modern, sağlıklı ve altyapı sorunları olmayan yeni bir gıda imalat sanayi ve karma depolama alanının tesis edilmesi için çalışmalarımıza 2017 yılı Nisan- Mayıs aylarında başlamıştık.

Bugün itibari ile 503 kişi toplamda net 900.000m2 net alan talebinde bulunmuştur.

Bölgenin ticari alana çevrilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kurum görüşmeleri tamamlanmış ve Göre Belediyesince kamu yararı için İçişleri Bakanlığına Müracaat edilmiştir. Kısacası Bürokratik işlemler tamamlanmış durumdadır.

bölgenin imar planı taslakları tamamlanmış ve mimari projeleri hazırlayan yüklenici firma çalışmalarını son aşamaya getirmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde maliyetlere dair açıklamalarda bulunmak üzere yatırımcılarımız ile bir araya geleceğiz. ” Dedi.

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankalar arasında yapılan bir anlaşma ile verilen nefes kredisi, Oda ve Borsalarımıza üye olan KOBİ’lere yıllık %9.9 gibi düşük bir faiz oranı ile nakdi ve ticari finans imkanı sağlamıştır.

İlimize NTSO, ÜTSO ve NTB için toplam 18 Milyon TL. kredi limiti ayrılmışken, TOBB nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde 4 kez daha kredi limiti açılması konusunda başarılı olunmuş ve toplamda 35 Milyon TL. civarında ilimize kredi limiti verilmiştir.

25,5 milyon TL’si Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasına ayrılmış ve bu miktarın tamamı bankalarca kullandırılmış, kalan miktar ise Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası ile Nevşehir Ticaret Borsası adına kullandırılmıştır. “Dedi.

“Vergi ve aidat affı hakkında bilgi veren Parmaksız, “Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun 18 Mayıs’ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve gecikme zammı ve gecikme faizlerini gibi bir çok husus 31.03.2018 tarihi baz alınarak düzenleme kapsamına alınmıştır.

Belirtilen yapılandırmalardan yararlanmak için kanunda gösterilen süreler içerisinde gerekli başvuruların yapılması önem arz etmektedir.

Ayrıca yine yasa kapsamında Oda ve Borsa aidatları da yapılandırma kapsamına alınmıştır. Üyelerimiz Oda ve Borsamıza müracaat ederek yapılandırma talebinde bulunarak aidat asıllarını ödemek sureti ile işlemiş gecikme cezalarından kurtulabileceklerdir.” Şeklinde konuştu.

Başkan Parmaksız, başta Vali İlhami Aktaş olmak üzere toplantıya katılan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Parmaksız’ın ardından konuşan Vali İlhami Aktaş, “Her platformda her ortamda Oda ve Borsa Başkanlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Ramazan Ayı münasebeti ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum, Oda/Borsa üyelerinin ve çalışanlarının Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik eder nazik davetlerinden dolayı NTSO Başkanı Arif Parmaksız, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Ürgüp TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın’ın nezdinde tüm üyelerine teşekkür ederim” dedi.